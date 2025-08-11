لماذا تزيد عدة الأرملة عن عدة المطلقة؟.. 4 أسباب لا يعرفها كثيرون

لماذا تزيد عدة الأرملة عن عدة المطلقة؟.. سؤال يتبادر إلى أذهان عدد كبير من النساء اللاتي يرغبن في معرفة أمور دينهن وهو سؤال يكثر حوله الجدل وفي السطور التالية نتعرف على 4 أسباب لا يعرفها كثيرون.

لماذا تزيد عدة الأرملة عن عدة المطلقة؟

كشفت دار الإفتاء المصرية، من خلال الشيخ علي فخر أمين الفتوى، عن سبب زيادة مدة عدة الأرملة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة، مشيرًا إلى أن عدة الأرملة تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام، وتُحسب بالأيام، وفقًا لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" [البقرة: 234].

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كثيرًا من النساء يتساءلن عن سبب زيادة عدة الأرملة عن عدة المطلقة، التي حددها القرآن بثلاثة قروء، مصداقًا لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة: 228]، موضحًا أن الأمر لا يتعلق فقط ببراءة الرحم، بل هناك أسباب أخرى شرعية واجتماعية ونفسية.

أسباب زيادة عدة الأرملة

1- أن فراق الوفاة أعظم من الطلاق، لأنه يحدث دون اختيار، فجُعلت مدته أطول وفاءً للزوج.

2- أن العدة في الوفاة رُبطت بالمدة التي قد يظهر فيها تحرك الجنين بوضوح، حرصًا على صيانة الأنساب، وزيدت عشرة أيام على أربعة أشهر احتياطًا لاختلاف قوة حركة الأجنة.

3- أن الحزن الناتج عن وفاة الزوج قد يمتدان أكثر من مدة ثلاثة قروء، وبالتالي تحتاج المرأة وقتًا أطول للتعافي النفسي.

4- أن التعجل بالزواج بعد الوفاة قد يسيء إلى صورة المرأة لدى أهل الزوج والمجتمع، لذلك جاءت المدة الطويلة حفاظًا على مكانة الأرملة ووفائها.

الزينة الممنوعة على الأرملة خلال العدة

وشددت دار الإفتاء على أن المرأة الأرملة ممنوعة خلال فترة العدة من ارتداء الحلي أو وضع المكياج أو ارتداء الملابس الزاهية أو أي مظهر يلفت أنظار الرجال، لأن هذه المرحلة هي وقت حداد وحزن على الزوج الراحل.