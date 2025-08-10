إلهام شاهين تلفت الأنظار بالساحل الشمالي بإطلالة رشيقة

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي بإطلالة رشيقة.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين، بفستان أبيض مكشوف من البطن، وظهرت بإطلالة نحيفة ورشيقة.

كما رفعت شعرها ووضعت مكياجا هادئا يبرز جمال ملامحها ويتناسب مع إطلالتها.



وتتميز إلهام شاهين، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد إلهام شاهين في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وكان آخر أعمال ألهام شاهين هو مسلسل سيد الناس، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.