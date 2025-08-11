إزالة 8 حالات تعد لمزارع سمكية على حرم مصرف بحر البقر

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة انطلاقًا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، وفي ضوء إعلان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ الموجة السابعة والعشرين من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك خلال الفترة من 9/8/2025 وحتى 24/10/2025

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

وأسفرت الحملة التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي، وبمشاركة إدارة صرف بورسعيد، وقوات الأمن، عن إزالة 8 حالات تعد لمزارع سمكية مخالفة على مساحة 3 فدان على حرم مصرف بحر البقر 18 قيراط، و إزالة 2 مخالفة بناء على مساحة 200م

وتواصل الجهات المعنية جهودها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة

و تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي للممارسات الغير قانونية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المحافظات، حيث يتم بالتنسيق الكامل مع لجنة إسترداد أراضي الدولة والمحافظات و مديريات الأمن، وجهات الولاية المعنية، وذلك لضمان إنجاز عمليات الإزالة وتحقيق المستهدف بكل حزم.





يذكر أن الموجة الـ27 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، كالتالى: المرحلة الأولى خلال الفترة من 9/8/2025 وحتى 22/8/2025 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4/10/2025 وحتى 24/10/2025