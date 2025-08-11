الاستعداد لتقديم الثمر في عظة الأحد للقس صموئيل ميلاد

أذيعت، أمس، كلمة للأب القس صموئيل ميلاد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بمنطقة سموحة في الإسكندرية، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الأول من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "مَثَل الكرامين الأردياء" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح العشرين، وأشار إلى رسالة الله لنا من المَثَل، وهي مراجعة النفس في نهاية السنة القبطية، والاستعداد لتقديم الثمر والربح في الوزنات التي أعطاها الله لنا، وأن نكون عاملين بالكلمة، "وَأَيْضًا: «أَنَا أَكُونُ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ». وَأَيْضًا: «هَا أَنَا وَالأَوْلاَدُ الَّذِينَ أَعْطَانِيهِمِ اللهُ»" (عب ٢: ١٣).