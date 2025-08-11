حرق محمد شكري.. رضا عبد العال ينتقد ريبيرو

هاجم رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كان النادي الأهلي تعادل مع مودرن سبورت، 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول السبت، على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات ببرنانمج “البريمو”، المذاع عبر فضائية “تن”: "ريبيرو، حرق محمد شكري، باستبداله في مباراة مودرن سبورت، كان مفروض شكري، ميخرجش في الشوط الثاني".

وأضاف: "شكري، مكنش في أفضل مستوى له ولكن كان يجب أن يستمر في الشوط الثاني.. شكري، أعلى فنيًا من كريم الدبيس، ولما ياخد الثقة هيلعب منتخب مصر".

وتابع: "ربيرو، كان يجب أن يبقى على اللاعب في مباراة مودرن سبورت".



