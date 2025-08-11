قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الشمالية: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية استفزاز خطير
نظير عياد: المفتي الذي لا يتقن التكنولوجيا يواجه صعوبة في عمله مستقبلا
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
حماس تنعى الصحفيين الشهداء: سنفتقدكم يوم نهزم عدونا
هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
محمد شاهين: تعلمت الطبخ لمساعدة أمي.. وقادر على تجهيز مائدة كاملة
العودة الطوعية.. وصول القطار الأسبوعي الرابع للسودانيين لمحطة السد العالي
حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق
بعد التعثر في الجولة الأولى| ريبيرو يتوعد المقصرين.. وهذا موعد مباراة الأهلي وفاركو
ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة
كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
حرق محمد شكري.. رضا عبد العال ينتقد ريبيرو

يمنى عبد الظاهر

هاجم رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كان النادي الأهلي تعادل مع مودرن سبورت، 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول السبت، على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات ببرنانمج “البريمو”، المذاع عبر فضائية “تن”: "ريبيرو، حرق محمد شكري، باستبداله في مباراة مودرن سبورت، كان مفروض شكري، ميخرجش في الشوط الثاني".

وأضاف: "شكري، مكنش في أفضل مستوى له ولكن كان يجب أن يستمر في الشوط الثاني.. شكري، أعلى فنيًا من كريم الدبيس، ولما ياخد الثقة هيلعب منتخب مصر".

وتابع: "ربيرو، كان يجب أن يبقى على اللاعب في مباراة مودرن سبورت".

 

رضا عبدالعال الإسباني خوسيه ريبيرو الأهلي بطولة الدوري محمد شكري كريم الدبيس

