حدث ليلا| ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة..هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات.. وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

7 شهداء في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية بخان يونس

استشهد 7 فلسطينيين فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرة انتحارية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية في عمارة تعود لعائلة أبو شمالة، بالمخيم الغربي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية فلسطينية.

كوريا الشمالية: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية استفزاز خطير

أعربت كوريا الشمالية عن إدانتها الشديدة للمناورات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها استفزاز خطير وتصعيد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، بحسب بيان صادر عن وزير الدفاع الكوري الشمالي، نو كوانغ تشول.

محمد شاهين: تعلمت الطبخ لمساعدة أمي.. وقادر على تجهيز مائدة كاملة

استضافت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، الفنان محمد شاهين، الذي كشف عن تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الفن.

ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، باستشهاد 7 فلسطينيين، بينهم 5 صحفيين، جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في القطاع.

هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات

أعلن جهاز مدينة السادات عن حدوث هبوط أرضي أعلى أحد خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمحور جامعة مدينة السادات، بقطر 900 مم خرسانة، مؤكدًا أن الموقع تم تأمينه بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرار الحركة المرورية بالمحور.

البلشي: الاحتلال يستهدف ناقلي الحقيقة والإبادة مستمرة

أدان خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة صحفيين فلسطينيين أثناء تغطيتهم للأحداث الجارية في قطاع غزة.

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام

تحدث الفنان وائل عبد العزيز عن العمل الوحيد الذى شعر بالندم بعد المشاركة فيه خلال مشواره الفني.

أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده

تصدرت وصية الصحفي الفلسطيني أنس الشريف المشهد الإعلامي والوجداني، بعدما استشهد بجانب عدد من الصحفيين إثر استهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، مساء الأحد.