إعلام إسرائيلي: قائد المنطقة الجنوبية يعرض قريبا خطة السيطرة على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال غزة تتضمن تجنيد نحو 250 ألف جندي احتياط وفرض طوق كامل على المدينة.



وأضاف أن خطة احتلال الجيش لغزة تشمل إجلاء سكان المدينة وتصفية حماس مع احتمال توسيع العمليات إلى مخيمات وسط القطاع، ونتنياهو أكد أن مركز ثقل حماس هو مدينة غزة والسيطرة عليها مفتاح حسم المعركة.



وتابع أن رئيس الأركان يجري اليوم تقييما شاملا لجاهزية الوحدات القتالية في الجيش، وتقييم جاهزية الجيش يركز على وضع قوات الاحتياط بعد أكثر من 670 يوم قتال منذ 7 أكتوبر، و قائد المنطقة الجنوبية سيعرض قريبا خطة السيطرة على مدينة غزة.



