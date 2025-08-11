بوتين يؤكد استعداد روسيا للتوصل إلى اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد روسيا للتوصل إلى اتفاقيات ثلاثية لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

وأعلن الكرملين، يوم السبت الماضي، عن عقد قمة مرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا، واصفًا اختيار الموقع بأنه "خيار منطقي تمامًا".

أهداف قمة بوتين وترامب

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن يوري أوشاكوف، المسؤول في الكرملين، قوله إن "روسيا والولايات المتحدة جارتان متقاربتان جغرافيًا، وتحدان بعضهما البعض، لذا يبدو منطقيًا أن يعبر وفدنا جوا عبر مضيق بيرينج لعقد هذه القمة المهمة والمنتظرة بفارغ الصبر".

وأوضح أوشاكوف أن المباحثات بين الزعيمين ستركز على "الخيارات الممكنة للتوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية".

كما أكد الكرملين توجيه دعوة رسمية للرئيس الأمريكي لزيارة روسيا عقب القمة.