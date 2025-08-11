قرار من ريبيرو للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اتخاذ خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، قرارا بشأن لاعبي الفريق ، قبل مواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

و كتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الأهلي راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه المارد الأحمر فريق فاركو في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.