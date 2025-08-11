أحمد حسن يكشف موقف كريم فؤاد من التجديد للأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق موقف كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تجديد عقده مع النادي الأهلي.

و كتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: خاص.. محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي حصل على موافقة كريم فؤاد لتجديد عقده 5 مواسم مقبلة.

وأضاف: اللاعب وافق على التجديد دون إبداء أي شروط في التفاوض أو معرفة راتبه.

علي الجانب الاخر منح الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية، قبل مواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو.

كان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه المارد الأحمر فريق فاركو في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.