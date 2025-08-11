قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد حسن يكشف موقف كريم فؤاد من التجديد للأهلي

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق موقف كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تجديد عقده مع النادي الأهلي.
و كتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: خاص.. محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي حصل على موافقة كريم فؤاد لتجديد عقده  5 مواسم مقبلة.

وأضاف: اللاعب وافق على التجديد دون إبداء أي شروط في التفاوض أو معرفة راتبه.

علي الجانب الاخر منح الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية، قبل مواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو.

كان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه المارد الأحمر فريق فاركو في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

احمد حسن تصريحات احمد حسن كريم فؤاد تجديد كريم فؤاد للاهلي

