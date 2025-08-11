الأمم المتحدة: جوتيريش يدعو لفتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن مقتل الصحفيين في غزة

أكدت الأمم المتحدة، أن جوتيريش يدعو لفتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن مقتل الصحفيين في غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت الأمم المتحدة:" يجب احترام عمل الصحفيين في قطاع غزة".

وأضافت الأمم المتحدة: مقتل نحو 242 صحفيا في غزة".

وفي وقت سابق، دعت ألمانيا إسرائيل إلى تقديم تفسير واضح وشفاف في أعقاب استشهاد أنس الشريف وعدد من الصحفيين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.



صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين بأن قتل الإعلاميين "أمر غير مقبول إطلاقًا" بموجب القانون الإنساني الدولي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال: "عندما يحدث مثل هذا القتل، كما حدث الآن، يجب على الطرف المسؤول أن يوضح بوضوح وشفافية سبب اعتباره ضروريًا"، مضيفًا أن هذا لم يحدث بعد.

