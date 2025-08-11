قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
أصل الحكاية

بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
أحمد أيمن

يتساءل الملايين من عشاق وجماهير كرة القدم عن معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025 “أفضل لاعب في العالم”، خاصة بعد الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية ومن بينهم النجم المصري محمد صلاح.

جدير بالذكر أن مجلة “فرانس فوتبول” قد كشفت النقاب عن قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، قبل شهر تقريبًا من انطلاق حفل توزيع الجوائز في باريس.

وضمت القائمة 9 لاعبين من سان جيرمان، وهو رقم قياسي ويُعتبر الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني لامين جمال أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025

تضمنت القائمة النهائية للمرشحين، 30 لاعبا بدون ترتيب الأسماء، حيث من المقرر الإعلان عن الترتيب النهائي خلال حفل توزيع الجوائز.

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:

  • الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)
  • الإسباني لامين جمال (برشلونة)
  • الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)
  • الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)
  • الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)
  • الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)
  • النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
  • السويدي فيكتور جيوكيريس (أرسنال)
  • المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)
  • الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)
  • الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)
  • البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
  • الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)
  • الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
  • الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)
  • الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)
  • البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)
  • البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)
  • الإسباني بيدري (برشلونة)
  • الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)
  • الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)
  • البرازيلي رافينيا (برشلونة)
  • الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)
  • الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)
  • الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)
  • البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
  • المصري محمد صلاح (ليفربول)
  • الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)
  • البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)
  • الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند)
     

كيفية اختيار الفائز بالكرة الذهبية

يتم تصنيف اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بناءً على عدة عوامل تشمل:

  • الأهداف المسجلة خلال الموسم
  • صناعة الأهداف للزملاء
  • الحفاظ على شباك نظيفة، وهو معيار مهم للاعبين الدفاعيين
  • الألقاب التي تحصل عليها اللاعبون
  • اللحظات البارزة في موسم 2024-2025
  • السلوك والروح الرياضية داخل الملعب

من الجدير بالذكر أن الجائزة هذا العام ستكون مستندة إلى نتائج الموسم السابق، وذلك من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025، وليس على أساس السنة التقويمية كما هو معتاد.

الكرة الذهبية الكرة الذهبية 2025 المرشحين للكرة الذهبية 2025 محمد صلاح حفل الكرة الذهبية 2025

نشرة المرأة والمنوعات
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

