بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025

يتساءل الملايين من عشاق وجماهير كرة القدم عن معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025 “أفضل لاعب في العالم”، خاصة بعد الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية ومن بينهم النجم المصري محمد صلاح.

جدير بالذكر أن مجلة “فرانس فوتبول” قد كشفت النقاب عن قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، قبل شهر تقريبًا من انطلاق حفل توزيع الجوائز في باريس.

وضمت القائمة 9 لاعبين من سان جيرمان، وهو رقم قياسي ويُعتبر الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني لامين جمال أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025

تضمنت القائمة النهائية للمرشحين، 30 لاعبا بدون ترتيب الأسماء، حيث من المقرر الإعلان عن الترتيب النهائي خلال حفل توزيع الجوائز.

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:

الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)

الإسباني لامين جمال (برشلونة)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)

الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)

الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)

الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

السويدي فيكتور جيوكيريس (أرسنال)

المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)

الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)

البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)

الإسباني بيدري (برشلونة)

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)

البرازيلي رافينيا (برشلونة)

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)

الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)

البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)

الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند)



كيفية اختيار الفائز بالكرة الذهبية

يتم تصنيف اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بناءً على عدة عوامل تشمل:

الأهداف المسجلة خلال الموسم

صناعة الأهداف للزملاء

الحفاظ على شباك نظيفة، وهو معيار مهم للاعبين الدفاعيين

الألقاب التي تحصل عليها اللاعبون

اللحظات البارزة في موسم 2024-2025

السلوك والروح الرياضية داخل الملعب

من الجدير بالذكر أن الجائزة هذا العام ستكون مستندة إلى نتائج الموسم السابق، وذلك من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025، وليس على أساس السنة التقويمية كما هو معتاد.