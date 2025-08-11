الاتحاد الأوروبي: سنقدم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيقدم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال الاتحاد الأوروبي:" ندعم الخطوات التالية "التي تعمل على سلام عادل" في أوكرانيا.



وتابع الاتحاد الأوروبي: “الضغط على روسيا هو السبيل لمواجهة أي عدوان مستقبلي في أوروبا”.

وفي وقت سابق، قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني ، اليوم الاثنين، إن التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية في بلاده، منوها بأن هناك حاجة ملحة لتكثيف الضغط على الكرملين.



ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، قبل أيام من القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين، التي يخشى أن يتم فيها إبرام تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا على حساب كييف.

وكتب على "إكس": "روسيا تطيل أمد الحرب ولذلك تستحق أن تواجه ضغطا دوليا أكبر.. روسيا ترفض وقف القتل ولذلك يجب ألا تتلقى أي مكافآت أو مزايا".

