موقف وسام أبوعلي من السفر إلي أمريكا

يغادر الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد غد الي الولايات المتحدة الامريكية .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن أزمة تأشيرة الاعب قد انتهت رسميا .

وأضاف أن اللاعب أنهي ازمة حصوله علي التأشيرة بهدف الإعلان رسميا عن إنضمامه لكولومبوس كرو الأمريكي ، وينتظر الاهلي تحويل مستحقاته التي من المتوقع ان تصل خلال ساعات.

وكان الأهلي قد باع وسام أبوعلي الي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار بخلاف مليون دولار إمتيازات و10% من نسبة إعادة البيع.

