يغادر الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد غد الي الولايات المتحدة الامريكية .
وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن أزمة تأشيرة الاعب قد انتهت رسميا .
وأضاف أن اللاعب أنهي ازمة حصوله علي التأشيرة بهدف الإعلان رسميا عن إنضمامه لكولومبوس كرو الأمريكي ، وينتظر الاهلي تحويل مستحقاته التي من المتوقع ان تصل خلال ساعات.
وكان الأهلي قد باع وسام أبوعلي الي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار بخلاف مليون دولار إمتيازات و10% من نسبة إعادة البيع.
موقف وسام أبوعلي من السفر إلي أمريكا
يغادر الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد غد الي الولايات المتحدة الامريكية .