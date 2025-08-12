رئيس حزب الإصلاح والنهضة: المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية من ركائز البرنامج التنموي

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة شكّلت مشهدًا انتخابيًا جيدًا من حيث التنظيم والمشاركة، موضحًا أن التجربة قدمت فرصة ثمينة للأحزاب لتقييم أدائها السياسي والانتخابي، واستخلاص الدروس المستفادة استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي تمثل أهمية أكبر من حيث الارتباط المباشر بقضايا وهموم المواطنين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مشاركة المواطنين في انتخابات الشيوخ جاءت بنسب جيدة، لكن التطلع الحقيقي هو أن تشهد انتخابات النواب إقبالًا أوسع وتنافسًا أعمق بين البرامج والمرشحين، ما يعزز من حضور الديمقراطية التشاركية في المشهد السياسي المصري.

وأشار إلى أن الديمقراطية والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية تُعدّان من ركائز البرنامج التنموي واستقرار الأمن القومي.

وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، أشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة سواء في الداخل أو بين صفوف المصريين بالخارج، حيث تمكّن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم دون عوائق تُذكر.

وتابع، أن هذا التنظيم الجيد والحرص الحزبي على تقديم برامج متنوعة يجب أن يُستثمر في بناء بيئة انتخابية أكثر جذبًا للناخب المصري، بما يسهم في خلق مشهد نيابي ناضج وتنافسي يقدم بدائل حقيقية للشارع المصري.