فائز بانتخابات الشيوخ بالجيزة يتبرع بقيمة الحفل لصالح الأيتام والفقراء

في لفتة انسانية، وسابقة تاريخية أعلن المهندس محمد جمال البديوي، الفائز على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الجيزة، إلغاء حفل الإحتفال بفوزه في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف المهندس محمد البديوي، أنه خصص قيمة الحفل والتبرع به لصالح الأيتام والفقراء في جميع قرى مركز ومدينة العياط.

وأشار البديوي، أنه تقديرا لروح المحبة التي تجمعني بكافة مواطني وأهالي محافظة الجيزة، سيتم توجيه قيمة الحفل للتبرع إلى تاج رؤوسنا من الأيتام والفقراء ، سائلين الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظكم ويرعاكم جميعا.