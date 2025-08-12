شفافية وجرأة.. الديهي يوجه رسالة لرئيس الوزراء

وجّه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعا فيها الحكومة إلى التحلي بقدر أكبر من الشفافية والجرأة في التعامل مع القضايا الحساسة، خاصة ما يتعلق بالمعلومات الاقتصادية والاستراتيجية.

وأوضح "الديهي " خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن الساعات الأخيرة شهدت تداول أخبار حول استيراد مصر للغاز من إسرائيل، مشيرًا إلى أن إحدى شركات النفط أعلنت تعديل العقود المبرمة عام 2019 ورفع الأسعار، وهو ما يمثل مكسبًا جديدًا لمصر في هذا الملف.

وأكد أن هذه الاتفاقات تتم بين شركات تجارية وليس بين الدول، نافياً المزاعم التي ربطت الأمر بمواقف سياسية أو بقضية فلسطين، ومشدداً على أن هذه الحقائق يجب أن تُعلن من قبل الحكومة بوضوح منذ البداية.

وأضاف الديهي: "عندما تصدر الحكومة قرارات أو تجري تعديلات مهمة، يجب أن تجتمع مع المسؤولين عن الإعلام لشرح التفاصيل، حتى لا تترك الساحة للشائعات أو المغالطات الخارجية، نحن بحاجة إلى تدريب وجرأة في مواجهة هذه القضايا، لأن إعلان المعلومة الرسمية منذ البداية يحمي صورة الدولة ويمنع الهجوم عليها".

