كريم ذكري: كامل أبوعلى ساهم في عودة العلاقات بين المصري والأهلي

أكد كريم ذكري نجم المصري البورسعيدي السابق، أن كامل أبوعلى رئيس النادي ساهم في حل العديد من الأزمات التي يعاني منها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وقال ذكري في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو : "كامل أبوعلى، منذ قدومه وهو بيحل أزمات للنادي المصري، والجماهير في بورسعيد تعلم ذلك تماما»، مضيفًا: «لا أرى أي مبررات لهجوم جماهير المصري على كامل أبوعلى، ففريق الكرة يسير على الطريق الصحيح".

وأضاف: "من المستحيل أن تهاجم جماهير بورسعيد كامل أبوعلى، الجميع يعلم ما يقوم به رئيس النادي، من جهود ومساهمة في حل بعض الأزمات".

وأردف:"لا يوجد شخص في بورسعيد مثل كامل أبوعلى، ويحسب له عدم وجود أي مديونيات في الوقت الحالي على النادي المصري".

وختم: "كامل أبوعلى ساهم في عودة العلاقات بين المصري والأهلي عن طريق التعاقد مع عمر الساعي مباشرة»، مضيفًا: «أي لاعب يفضل اللعب في النادي المصري في تواجد كامل ابو على بسبب الالتزامات المادية والمنافسة على البطولات".