عاجل
32 راكبا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط
مصادر: إدارة ترامب لا تعتبر الإسقاط الجوي للمساعدات بغزة خيارا جادا
مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل عبر مشروعات تنموية ومائية
القضايا الإقليمية على الطاولة.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية منفتحة على حلول مبتكرة بشأن تقديم المساعدات لغزة
القبة الحرارية تضرب مصر وغليان خلال 72 ساعة | ما القصة؟
تبادل خبرات وتصدير أدوية وتطوير مستشفى هيليوبوليس.. تعاون صحي مرتقب بين مصر والسويد ولاتفيا
الأرصاد: درجات الحرارة تصل إلى 47 جنوبًا.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس
إيه اللي حصل في طريق أسيوط الصحراوي؟ تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي
قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
قبل إعلان النتيجة .. ضوابط الإعلان عن الفائزين بانتخابات الشيوخ وهذه شروط الإعادة
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كريم ذكري: كامل أبوعلى ساهم في عودة العلاقات بين المصري والأهلي

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
علا محمد

أكد كريم ذكري نجم المصري البورسعيدي السابق، أن كامل أبوعلى رئيس النادي ساهم في حل العديد من الأزمات التي يعاني منها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.


وقال ذكري في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو  : "كامل أبوعلى، منذ قدومه وهو بيحل أزمات للنادي المصري، والجماهير في بورسعيد تعلم ذلك تماما»، مضيفًا: «لا أرى أي مبررات لهجوم جماهير المصري على كامل أبوعلى، ففريق الكرة يسير على الطريق الصحيح".

وأضاف: "من المستحيل أن تهاجم جماهير بورسعيد كامل أبوعلى، الجميع يعلم ما يقوم به رئيس النادي، من جهود ومساهمة في حل بعض الأزمات".

وأردف:"لا يوجد شخص في بورسعيد مثل كامل أبوعلى، ويحسب له عدم وجود أي مديونيات في الوقت الحالي على النادي المصري".

وختم: "كامل أبوعلى ساهم في عودة العلاقات بين المصري والأهلي عن طريق التعاقد مع عمر الساعي مباشرة»، مضيفًا: «أي لاعب يفضل اللعب في النادي المصري في تواجد كامل ابو على بسبب الالتزامات المادية والمنافسة على البطولات".

كريم ذكري نجم المصري البورسعيدي السابق كامل أبوعلى جماهير بورسعيد الأهلي

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

الأنبا توما حبيب

الأنبا توما يترأس اليوم التكويني لخدام وخادمات التعليم المسيحي بإيبارشية سوهاج

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة

رسامة شمامسة جدد لكنيسة "العذراء" بأبو المطامير

الكنيسة الكاثوليكية بمصر

المطران شامي يترأس صلاة البركليسي المجمع للسيدة العذراء الفائقة القداسة

بالصور

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

