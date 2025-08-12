طقوس المصريين لا تتغير.. عصائر لمواجهة حر الصيف

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، رصدت قناة الأولى الفضائية توجهًا متزايدًا لدى المواطنين لاستهلاك العصائر الطبيعية.

ونرصد ذلك من خلال عصير البطيخ، الذي يُعد من أبرز الحلول لمواجهة عطش الصيف، دون التسبب في زيادة الوزن.

فوائد صحية عديدة في كوبٍ واحد

خبراء التغذية أشاروا إلى أن عصير البطيخ لا يقتصر فقط على ترطيب الجسم، بل يقدّم أيضًا فوائد متنوّعة تشمل دعم صحة القلب، تعزيز وظائف العضلات، تحسين المزاج، والمساعدة على التعافي بعد التمارين الرياضية.

مدر طبيعي وصديق للجهاز الهضمي

يحتوي العصير الأحمر المنعش على أكثر من 90% ماء، بالإضافة إلى المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتوازن الإلكتروليتات، كما يساعد في تحسين الهضم والحفاظ على صحة الجلد والأسنان.

نصائح للاستفادة المثلى

يوصي خبراء التغذية بتناول عصير البطيخ طازجًا دون إضافة سكر، مع إمكانية مزجه بأوراق النعناع أو قطرات من الليمون للحصول على نكهة منعشة وفوائد إضافية.