طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
طقوس المصريين لا تتغير.. عصائر لمواجهة حر الصيف

منار عبد العظيم

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، رصدت قناة الأولى الفضائية توجهًا متزايدًا لدى المواطنين لاستهلاك العصائر الطبيعية.

ونرصد ذلك من خلال عصير البطيخ، الذي يُعد من أبرز الحلول لمواجهة عطش الصيف، دون التسبب في زيادة الوزن.

فوائد صحية عديدة في كوبٍ واحد

خبراء التغذية أشاروا إلى أن عصير البطيخ لا يقتصر فقط على ترطيب الجسم، بل يقدّم أيضًا فوائد متنوّعة تشمل دعم صحة القلب، تعزيز وظائف العضلات، تحسين المزاج، والمساعدة على التعافي بعد التمارين الرياضية.

مدر طبيعي وصديق للجهاز الهضمي

يحتوي العصير الأحمر المنعش على أكثر من 90% ماء، بالإضافة إلى المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتوازن الإلكتروليتات، كما يساعد في تحسين الهضم والحفاظ على صحة الجلد والأسنان.

نصائح للاستفادة المثلى

يوصي خبراء التغذية بتناول عصير البطيخ طازجًا دون إضافة سكر، مع إمكانية مزجه بأوراق النعناع أو قطرات من الليمون للحصول على نكهة منعشة وفوائد إضافية.

فصل الصيف عصائر الصيف الحر الشديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

