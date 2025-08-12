الطقس اليوم: استمرار الأجواء شديدة الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية

تشهد حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

أجواء شديدة الحرارة اليوم

يشهد الطقس اليوم، ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربعة درجات مئوية.

فيما شهد الطقس في الصباح الباكر، نشاط شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

نصائح هيئة الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة

ونصحت هيئة الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. واستمرار شرب السوائل الباردة طوال اليوم.

حول الملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، تشهد الملاحة البحرية اضطرابا على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60كم/س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر.

أما البحر الأحمر، يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، أما البحر الأحمر يكون مضطرب نسبيا حيث يصل ارتفاع الموج إلى متران ونصف المتر.

درجات الحرارة اليوم في مصر

حول درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، المتوقعة خلال حالة الطقس فجاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون العظى 42 والصغرى 28 درجة

السواحل الشمالية تسجل العظمى 38 والصغرى 26 درجة

جنوب ووسط سيناء تسجل العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة

شمال الصعيد تسجل العظمى 44 للعظمى والصغرى 27 درجة

جنوب الصعيد تسجل 48 درجة والصغرى 32 درجة

نوهت هيئة الأرصاد، بأنه رغم الاجواء شديدة الحرارة خلال الطقس اليوم، فإن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة ورعددية أحيانا على مناطق من السلوم وسيوة، وأيضا تكون محتملة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.