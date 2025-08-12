قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستراليا تعترف بفلسطين ونيوزيلندا تدرس.. عزلة أمريكية تتعمق بسبب غزة | تقرير
الطقس اليوم: استمرار الأجواء شديدة الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية
أبو الدهب: زيزو لا يستحق الملايين.. والأهلي بعيد عن العالمية
أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر
تحول لكتلة لهب.. حريق هائل يلتهم مصنع أحذية في المرج
النرويج تراجع استثماراتها المرتبطة بإسرائيل وترفض تمويل الاحتلال وحرب غزة
بعد 24 ساعة على هزة مدمرة.. زلزال جديد يضرب باليكسير غرب تركيا | تقرير
تشغيل قطار "ثانية فاخرة" جديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم.. اعرف المواعيد
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
فيريرا يدرس ضم شريف لقائمة الزمالك أمام المقاولون.. وهذا موقف بيزيرا
خطوات تصعيدية من زيزو ضد الزمالك وجماهيره.. واتهام المجلس بالتحريض ضده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم: استمرار الأجواء شديدة الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

أجواء شديدة الحرارة اليوم

يشهد الطقس اليوم، ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربعة درجات مئوية.

فيما شهد الطقس في الصباح الباكر، نشاط شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

نصائح هيئة الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة

ونصحت هيئة الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. واستمرار شرب السوائل الباردة طوال اليوم.

حول الملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، تشهد الملاحة البحرية اضطرابا على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60كم/س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر.

أما البحر الأحمر، يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، أما البحر الأحمر يكون مضطرب نسبيا حيث يصل ارتفاع الموج إلى متران ونصف المتر.

درجات الحرارة اليوم في مصر

حول درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، المتوقعة خلال حالة الطقس فجاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون العظى 42 والصغرى 28 درجة
السواحل الشمالية تسجل العظمى 38 والصغرى 26 درجة
جنوب ووسط سيناء تسجل العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة
شمال الصعيد تسجل العظمى 44 للعظمى والصغرى 27 درجة
جنوب الصعيد تسجل 48 درجة والصغرى 32 درجة

نوهت هيئة الأرصاد، بأنه رغم الاجواء شديدة الحرارة خلال الطقس اليوم، فإن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة ورعددية أحيانا على مناطق من السلوم وسيوة، وأيضا تكون محتملة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة السيارة

واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع

ترشيحاتنا

ايتن عامر

صبرتي ونولتي يا غالية.. آيتن عامر تعلق على زواج كريستيانو و جورجينا

علا شوشة

علا شوشة لـ أحمد عبد العزيز : كفاية تكبر وراجع نفسك قبل فوات الأوان

سيرين

بفستان أحمر لافت.. أحدث ظهور لـ سيرين عبد النور

بالصور

دعاوى قضائية ضد مرسيدس بسبب تشقق خشب الصالون في سياراتها

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين
البلوجر ياسمين
البلوجر ياسمين

أبطال فيلم "درويش" يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص

عرض فيلم درويش
عرض فيلم درويش
عرض فيلم درويش

نوع أوراق يمنع السرطان والتوتر والأمراض النفسية

الريحان
الريحان
الريحان

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد