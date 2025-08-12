قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
محافظات

مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع الأداء وحوكمة صرف الأدوية

مدير الرعاية الصحية بالاقصر
مدير الرعاية الصحية بالاقصر

عقد فرع الرعاية الصحية  بالأقصر اجتماعه  برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير عام الفرع من مقر الفرع لمتابعة سير العمل وبحث الخطط التطويرية لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بشأن المتابعة المستمرة لأداء المنشآت وتعزيز كفاءة التشغيل.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقارير الإدارات الفنية والإشرافية حول أداء وحدات ومراكز طب الأسرة ومراجعة مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة إضافة إلى استعراض نتائج المرور الميداني وآليات الاستجابة للملاحظات الواردة من فرق المتابعة.

وأكد الدكتور محمد شعبان على ضرورة التفاعل السريع مع احتياجات المنتفعين وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية مع تعزيز التنسيق بين الفرق الميدانية والإدارات الفنية بما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة المنتفعين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

