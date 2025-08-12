مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع الأداء وحوكمة صرف الأدوية

عقد فرع الرعاية الصحية بالأقصر اجتماعه برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير عام الفرع من مقر الفرع لمتابعة سير العمل وبحث الخطط التطويرية لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بشأن المتابعة المستمرة لأداء المنشآت وتعزيز كفاءة التشغيل.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقارير الإدارات الفنية والإشرافية حول أداء وحدات ومراكز طب الأسرة ومراجعة مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة إضافة إلى استعراض نتائج المرور الميداني وآليات الاستجابة للملاحظات الواردة من فرق المتابعة.

وأكد الدكتور محمد شعبان على ضرورة التفاعل السريع مع احتياجات المنتفعين وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية مع تعزيز التنسيق بين الفرق الميدانية والإدارات الفنية بما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة المنتفعين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.