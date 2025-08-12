القبض على شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته “24 قطعة سلاح أبيض – مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع”.

وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.