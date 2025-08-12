قسد تشن هجوما على الجيش السوري .. وتحذير عاجل لوزارة الدفاع



اعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية قيام مجموعتان تابعتان لقوات "قسد"، حوالي الساعة 02:35 صباحاً، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش السوري .

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في بيان لها : ردّت وحدات الجيش العربي السوري، وضمن قواعد الاشتباك، على مصادر النيران، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية.

وأضافت وزارة الدفاع في بيانها : يأتي هذا التصعيد الجديد في وقتٍ تستمر فيه قوات "قسد" باستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكلٍ دائم، كما تقوم بالتوازي مع ذلك، بإغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكلٍ متقطع وشبه يومي، انطلاقاً من مواقع سيطرتها قرب دوار الليرمون، ضاربةً بعرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية.

الدفاع السورية قائلة : تؤكد وزارة الدفاع ضرورة التزام "قسد" بالاتفاقات الموقّعة مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي.

وختمت الوزارة السورية بيانها محذرة : إن استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة.