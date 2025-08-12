لن يقف عند هذا الحد.. صندوق الثروة النرويجي يهدد بمزيد من الإجراءات ضد إسرائيل

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع سحب استثماراته من المزيد من الشركات الإسرائيلية كجزء من مراجعته المستمرة للاستثمارات في البلاد بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.

وأعلن الصندوق، أمس الاثنين، أنه أنهى العقود مع مديري الأصول الخارجيين الذين يتعاملون مع بعض استثماراته الإسرائيلية وسحب أجزاء من محفظته في الاحتلال بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

بدأت المراجعة الأسبوع الماضي في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن الصندوق قد بنى حصة تزيد قليلاً على 2 في المائة في مجموعة محركات نفاثة إسرائيلية تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

وقامت شركة إدارة استثمارات بنك نورجيس (NBIM)، التابعة للبنك المركزي النرويجي، والتي كانت تمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو، مؤخرًا ببيع حصصها في 11 شركة، بما في ذلك شركة بي إس إي إل (BSEL). ولم تُسمِّ الشركات الأخرى.

وصرح نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لصندوق NBIM، في مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء، قائلاً: "نتوقع سحب استثماراتنا من المزيد من الشركات".

وأضاف تانجن أن الصندوق بدأ الاستثمار في BSEL في نوفمبر 2023، أي بعد حوالي شهر من بدء الحرب في غزة، عبر مدير استثمار خارجي.

ورفض الصندوق الكشف عن اسم مدير المحفظة الخارجي.