سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لن يقف عند هذا الحد.. صندوق الثروة النرويجي يهدد بمزيد من الإجراءات ضد إسرائيل

محمد على

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع سحب استثماراته من المزيد من الشركات الإسرائيلية كجزء من مراجعته المستمرة للاستثمارات في البلاد بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.

وأعلن الصندوق، أمس الاثنين، أنه أنهى العقود مع مديري الأصول الخارجيين الذين يتعاملون مع بعض استثماراته الإسرائيلية وسحب أجزاء من محفظته في الاحتلال بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

بدأت المراجعة الأسبوع الماضي في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن الصندوق قد بنى حصة تزيد قليلاً على 2 في المائة في مجموعة محركات نفاثة إسرائيلية تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

وقامت شركة إدارة استثمارات بنك نورجيس (NBIM)، التابعة للبنك المركزي النرويجي، والتي كانت تمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو، مؤخرًا ببيع حصصها في 11 شركة، بما في ذلك شركة بي إس إي إل (BSEL). ولم تُسمِّ الشركات الأخرى.

وصرح نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لصندوق NBIM، في مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء، قائلاً: "نتوقع سحب استثماراتنا من المزيد من الشركات".

وأضاف تانجن أن الصندوق بدأ الاستثمار في BSEL في نوفمبر 2023، أي بعد حوالي شهر من بدء الحرب في غزة، عبر مدير استثمار خارجي. 

ورفض الصندوق الكشف عن اسم مدير المحفظة الخارجي.

