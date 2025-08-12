قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال ينشر الفتنة.. فتح: الضفة الغربية وقطاع غزة جسد فلسطيني واحد
الرئيس السيسي: قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ولن نسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي
الإحصاء : 21,3 مليون نسمة من إجمالي السكان من الشباب
ضربوهم وسرقوهم.. 3 بلطجية يفتعلون مشاجرة مع شخصين بالبساتين
كوريا الشمالية تطالب جيش الاحتلال بوقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة
سيد عبد الحفيظ عن أزمة زيزو: الحدث يخص لاعبا في الأهلي يبقي الرد يكون من النادي
الرئيسان السيسي وموسيفيني يشهدان توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وأوغندا
الرئيس السيسي: وعي وصلابة المصريين هما الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد
اتهمه بالتحريض..الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد "حارس الأهلى"
الرئيس السيسي: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل.. ومسؤوليتي إيجاد حل يحافظ على حياة المصريين
صورة محمد رمضان مع لارا ترامب.. لماذا أثارت الجدل؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

استمرار الدورات التدريبية بمركز سقارة لـ 150 متدربا من المحافظات على أحدث البرامج

الدورات التدريبية بمركز سقارة
الدورات التدريبية بمركز سقارة
ايمان البكش

 أطلق مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فعاليات برنامج " اعداد خبير تدريب بالاداره المحليه"، ضمن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية 2025/2026، مستهدفًا نخبة من خريجي برامج إعداد المدربين (TOT) الأساسية والمتقدمة والتخصصية، بالإضافة إلى خريجي برنامج إعداد قادة المستقبل.

يأتي ذلك في إطار الخطة الطموحة لتأهيل كوادر قادرة على قيادة العملية التدريبية بتميز. 

هدف البرنامج

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف المتعمقة والمهارات العملية التي تمكّنهم من تصميم برامج تدريبية متكاملة، وإعداد حقائب تدريبية احترافية، وتنفيذ جلسات تدريبية تفاعلية ذات أثر حقيقي على الأداء المؤسسي في الإدارة المحلية.

كما يركز على أحدث أساليب التدريب المبتكر، وتقنيات التعليم التفاعلي، وقياس العائد من التدريب، لضمان تحقيق الاستدامة في بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر المحلية.

التدريبات المسائية

في مركز التنمية المحلية، لا تنتهي ساعات العمل ، بل تبدأ مرحلة جديدة من الجدية والحماس خلال الفترة المسائية للأسبوع التدريبي الاول من الخطة التدريبية 2025 / 2026 تشهد حضورًا قويًا لـ 150 متدربًا من مختلف المحافظات ، يواصلون برامجهم المتخصصة بروح عالية وانضباط ملهم.

تتسم الفترة المسائية بثراء النقاشات التفاعلية، وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يرسخ المفاهيم التطبيقية لموضوعات التدريب ويعزز القدرة على تحويل المعرفة إلى ممارسات عملية مؤثرة في واقع العمل المحلي.

ويؤكد مركز التنمية المحلية أن هذه الجهود المتواصلة، التي تمتد على مدار اليوم، تأتي في إطار رسالته الهادفة إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المحلية، وقيادة التغيير المؤسسي بكفاءة واحترافية، دعمًا لرؤية الدولة في بناء جهاز إداري حديث ومتطور .

التنمية المحلية منال عوض الدورات التدريبية مركز سقارة

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

حملات تفتيشية

تموين المنيا تواصل حملاتها المكثفة وتضبط 45 مخالفة متنوعة

صورة موضوعية

إغلاق وتشميع عيادة خاصة مخالفة بشمال الغردقة حفاظًا على صحة المواطنين

رئيس هيئة قناة السويس

جامعة الإسماعيلية الأهلية تهنئ الفريق أسامة ربيع بتجديد الثقة لرئاسة هيئة قناة السويس

بالصور

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

فوائد أكل كبدة الدجاج للأطفال

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

