استمرار الدورات التدريبية بمركز سقارة لـ 150 متدربا من المحافظات على أحدث البرامج

أطلق مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فعاليات برنامج " اعداد خبير تدريب بالاداره المحليه"، ضمن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية 2025/2026، مستهدفًا نخبة من خريجي برامج إعداد المدربين (TOT) الأساسية والمتقدمة والتخصصية، بالإضافة إلى خريجي برنامج إعداد قادة المستقبل.

يأتي ذلك في إطار الخطة الطموحة لتأهيل كوادر قادرة على قيادة العملية التدريبية بتميز.

هدف البرنامج

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف المتعمقة والمهارات العملية التي تمكّنهم من تصميم برامج تدريبية متكاملة، وإعداد حقائب تدريبية احترافية، وتنفيذ جلسات تدريبية تفاعلية ذات أثر حقيقي على الأداء المؤسسي في الإدارة المحلية.

كما يركز على أحدث أساليب التدريب المبتكر، وتقنيات التعليم التفاعلي، وقياس العائد من التدريب، لضمان تحقيق الاستدامة في بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر المحلية.

التدريبات المسائية

في مركز التنمية المحلية، لا تنتهي ساعات العمل ، بل تبدأ مرحلة جديدة من الجدية والحماس خلال الفترة المسائية للأسبوع التدريبي الاول من الخطة التدريبية 2025 / 2026 تشهد حضورًا قويًا لـ 150 متدربًا من مختلف المحافظات ، يواصلون برامجهم المتخصصة بروح عالية وانضباط ملهم.

تتسم الفترة المسائية بثراء النقاشات التفاعلية، وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يرسخ المفاهيم التطبيقية لموضوعات التدريب ويعزز القدرة على تحويل المعرفة إلى ممارسات عملية مؤثرة في واقع العمل المحلي.

ويؤكد مركز التنمية المحلية أن هذه الجهود المتواصلة، التي تمتد على مدار اليوم، تأتي في إطار رسالته الهادفة إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المحلية، وقيادة التغيير المؤسسي بكفاءة واحترافية، دعمًا لرؤية الدولة في بناء جهاز إداري حديث ومتطور .