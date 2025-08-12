نائب محافظ الجيزة تتفقد اللمسات الأخيرة لمركز خدمات مصر بحدائق الأهرام

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، أعمال التشطيبات واللمسات النهائية للمركز الذي تنفذه وزارة التخطيط ويعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وذلك بحضور العميد محمد عبد العظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم .

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمركز خدمات مصر والمقرر أن يوفر مختلف الخدمات الحكومية لسكان مدينة حدائق الأهرام .

وأكدت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من 90% من الأعمال مشيرةً إلى أن المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة، بما ييسر على المواطنين الحصول على خدماتهم بسهولة ويوفر الوقت والجهد من خلال مكان واحد يضم جميع الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المختلفة في أماكن متفرقة .

وأوضحت أن المركز سيضم خدمات الشهر العقاري والسجل المدني والمرور (تجديد وفحص الرخص، واستخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة الشخصية) إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي تلبّي احتياجات المواطنين تحت سقف واحد.