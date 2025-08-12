رئيس الوطنية للانتخابات: عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 11 مليون و837 الف ناخبا بنسبة 17.1 %

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي لسائر اللجان الفرعية والعامة وإضافة أصوات المصريين في الخارج اجتمع مجلس إدارة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم وأصدر قرار اعتماد النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ .



وقال حازم بدوي في كلمته في مؤتمر صحفي ، :" عدد من أدلوا باصواتهم بالداخل والخارج 11 مليون و837 الف و 828 ناخيبا بنسبة 17.1 %".

وتابع حازم بدوي :" عدد الاصوات الصحيحة 11 مليون و321 ألف و70 صوتا، وعدد الاصوات الباطلة 516 ألف و818".

وأكمل حازم بدوي :" في نظام القوائم تقدم للترشح في كل من الدوائر الأربع المخصصة للقوائم قائمة واحدة باسم القائمة الوطنية من اجل مصر تضمنت 12 حزب سياسي".

وتابع حازم بدوي :" في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 4 مليون و 669 ألفا، وفي دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 4 مليون و258 ألف صوتا".

وأكمل حازم بدوي :" في دائرة قطاع شرق الدلتا عدد الأصوات التي انتخبت القائمة مليون و285 ألف ناخبا بنسبة تعادل 15.15 % ، وفي دائرة قطاع غرب الدلتا عدد الأصوات الصحيحة مليون و276 ألف ناخب ".

