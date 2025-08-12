الوطنية للانتخابات: انتخابات الشيوخ تمت في مناخ آمن مكن المواطن من أداء حقة الدستوري بكل سهولة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ تمت في منطقة تفتقر في أجزاء منها للاستقرار والامن وهو ما يعزز من رصيد الدولة المصرية.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي ، :" انتخابات الشيوخ تؤكد قدرة مصر على ترسيخ مؤسساتها الوطنية ويثبت احترامها لحقوق مواطنينا والتزامها بمسارها الدستوري امام ذاتها وأمام شعبها وأمام العالم".

وتابع أحمد بنداري :" ما نشهده اليوم تتويج لمسيرة عمل وطني جاد شاركت فيه مؤسسات الدولة واحتضنه وجدان هذا الشعب العظيم إيمانا باهمية ترسيخ دعائم الديمقراطة وتعزيز مسار المشاركة السياسية وترجمة حقيقية لإرادة الناخبين":.

وأكمل أحمد بنداري :" أتوجه بخالص التقدير والعرفان لكل من أسهم في إنجاح الاستحقاق الدستوري الكبير".

ولفت أحمد بنداري :" انتخابات الشيوخ تمت في مناخ آمن مكن المواطن من أداء حقة الدستوري بكل سهولة".