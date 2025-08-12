حلمي النمنم: الاخوان تستغل كل مواجهات مصر وإسرائيل لصالحها فقط

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابقة، أن أي أزمة في فلسطين وغزة تستغلها جماعة الإخوان للقفز على الداخل، متابعا والإخوان تستغل القضية الفلسطينية من أجل مصلحتها فقط.

واضاف الكاتب الصحفي حلمي النمنم ووزير الثقافة السابقة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاخوان تستغل كل مواجهات مصر وإسرائيل لصالحها فقط، متابعا أن جماعة الإخوان الارهابية حسن البنا هدفها كسر الدولة الوطنية.

وتابع الكاتب الصحفي حلمي النمنم ووزير الثقافة السابقة، أن المخابرات البريطانية أسست جماعة الإخوان الارهابية وسلمتها للارهابي حسن البنا، مستدركا أن جماعة الاخوان أضعفت حزب الوفد.