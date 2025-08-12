محافظ دمياط: مواصلة دعم تطوير المنظومة التعليمية

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة، إيهاب النشرتي وكيل مديرية التربية والتعليم ، حيث هنأه بمناسبة توليه مهام عمله الجديد معربًا عن خالص امنياته له بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه .

حضر اللقاء ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، حيث تم بحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل المديرية، وأكد "محافظ دمياط " على الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لتطوير المنظومة التعليمية ودعم كافة الجهود الرامية للارتقاء بها .

وأشاد "الشهابى" بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية داخل المديرية، وما شهدته من معالجة لعدد من المعوقات، موجّهًا بمواصلة تنفيذ الخطط الموضوعة واستكمال المشروعات التعليمية بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير التعليم بمحافظة دمياط.