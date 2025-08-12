قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف توفر في فاتورة الكهرباء؟.. نصائح لاستخدم الفرن الكهربائي بذكاء
حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق.. الإفتاء: لا تمت لـ الإسلام بصلة
نقيب المحامين يكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب
وحدات بديلة .. الإسكان: منصة إلكترونية جديدة لطلبات مواطني الإيجار القديم
قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي
خدت أعضاء جوزي .. بدرية طلبة ترد على اتهامات مثيرة للجدل
الحرارة 42 في الظل | إعلان رسمي من الأرصاد عن ذروة موجة ساخنة
رقم قياسي جديد.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 39500 ميجاوات
الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات
5 محافظات تدخل جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف عليها
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
محافظات

محافظ دمياط: مواصلة دعم تطوير المنظومة التعليمية

زينب الزغبي

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة، إيهاب النشرتي وكيل مديرية التربية والتعليم ، حيث هنأه بمناسبة توليه مهام عمله الجديد معربًا عن خالص امنياته له بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه .

حضر اللقاء  ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، حيث تم بحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل المديرية، وأكد "محافظ دمياط " على الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لتطوير المنظومة التعليمية ودعم كافة الجهود الرامية للارتقاء بها .

وأشاد "الشهابى" بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية داخل المديرية، وما شهدته من معالجة لعدد من المعوقات، موجّهًا بمواصلة تنفيذ الخطط الموضوعة واستكمال المشروعات التعليمية بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير التعليم بمحافظة دمياط.

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

بالصور

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

زيت السيارة

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

فولكس فاجن

يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

العنب الاحمر

عشبة خارقة تمنع أمراض القلب والهضم والمخ.. اكتشفها

القلب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

