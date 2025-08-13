قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات بقيمة مليار دولار
قبل إنطلاقها السبت| المدارس تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-8-2025 .. فيديو
حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الدوري الليبي
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية لبحث أوضاع غزة والقضايا الإقليمية
اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
مجلس الوزراء يستهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لصوص التكنولوجيا.. تحذيرات للشباب من الكسب السهل عبر السوشيال ميديا

طارق إلياس
طارق إلياس
البهى عمرو

أكد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أن مواجهة تزييف الحقائق والتلاعب بوعي الشباب تبدأ بالوضوح والاعتماد على لغة الأرقام والإنجازات الواقعية بدلًا من الشعارات.

وقال إلياس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجيل الحالي لا يكتفي بالحديث عن الماضي، بل يريد أن يرى كيف تتحول حضارتنا إلى نتائج ملموسة.

وأضاف أن الشباب بحاجة إلى أدوات ومساحة حقيقية للتحرك دون ضغوط، إضافة إلى سرعة الاستجابة لأسئلتهم بإجابات واقعية، معتبرًا أن التأجيل يفقد الثقة.

وأشار إلى أن أبرز ما يشغل الشباب حاليًا هو الفجوة بين أساليب التعليم التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، داعيًا إلى دمج التكنولوجيا في أكثر من 50% من اليوم الدراسي بدلًا من الاعتماد الكامل على المناهج الورقية.

وحول تأثير السوشيال ميديا، حذر إلياس من الانسياق وراء نماذج الكسب السريع وغير المشروع من خلال منصات مثل «تيك توك» و«يوتيوب»، واصفًا من يستغل هذه الوسائل للكسب غير الأخلاقي بـ «لصوص التكنولوجيا».

ودعا الشباب لعدم الاكتفاء بالمشاهدة، بل مواجهة المحتوى المسيء بالتعليقات والردود الهادفة، على غرار التدخل لإنقاذ مصاب بدلًا من تصوير الحوادث، مشددًا على أن استخدام الأدوات الرقمية يجب أن يكون لمساندة الناس لا لإفساد حياتهم.

التنمية البشرية صدى البلد تيك توك السوشيال ميديا

