قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقم قياسي وتعديل قانون .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيارة لاريجاني لبيروت.. رسائل دعم إيرانية للبنان في كل الأوقات

لبنان
لبنان
محمد البدوي

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّه في زيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للوضع اللبناني، وصل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث استهل زيارته بلقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الجمهوري في بعبدا.

الاستقطاب السياسي داخل البلاد

وأضاف سنجاب، في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تأتي هذه الزيارة بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة ونزع سلاح فصائل المقاومة، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الاستقطاب السياسي داخل البلاد".

وتابع: "خلال اللقاء، وجّه الرئيس اللبناني رسائل واضحة إلى لاريجاني بشأن طبيعة العلاقة بين لبنان وإيران، مؤكدًا حرص بلاده على الإبقاء على علاقات قوية مع طهران، لكن ضمن إطار السيادة والاحترام المتبادل".

وواصل: "وأشار الرئيس إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين لم تُراعِ تلك المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم العلاقات بين البلدين، كما شدد على أن لبنان يتمسك بعدم التدخل في شؤون أي دولة، ويطالب في المقابل بعدم التدخل في شؤونه، خاصة من الجانب الإيراني، في ظل التوتر الناتج عن قرار الحكومة اللبنانية بشأن السلاح".

وذكر أنّ الرئيس اللبناني أن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ينبغي أن تكون من مسؤولية جميع اللبنانيين بشكل موحّد، لا أن تتولاها فصائل بعينها دون غيرها، كما أكد رفضه القاطع لأي استقواء داخلي سواء بالخارج أو بالسلاح، مشددًا على أن الدولة اللبنانية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ترسيخ هذه المبادئ.
 

لبنان بيروت لاريجاني إيران جوزيف عون الحكومة اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

الدولار

الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية

ترشيحاتنا

محكمة جنايات دمنهور

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لجلسة 13 سبتمبر لمناقشة الطبيب الشرعي

صحة البحيرة

صحة البحيرة: تزويد مستشفى الرحمانية المركزي بجهاز أشعة مقطعية متطور

محافظ البحيرة

قافلة سكانية شاملة استفاد منها أكثر من 600 مواطنًا بالبحيرة

بالصور

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد