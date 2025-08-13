زيارة لاريجاني لبيروت.. رسائل دعم إيرانية للبنان في كل الأوقات

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّه في زيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للوضع اللبناني، وصل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث استهل زيارته بلقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الجمهوري في بعبدا.

الاستقطاب السياسي داخل البلاد

وأضاف سنجاب، في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تأتي هذه الزيارة بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة ونزع سلاح فصائل المقاومة، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الاستقطاب السياسي داخل البلاد".

وتابع: "خلال اللقاء، وجّه الرئيس اللبناني رسائل واضحة إلى لاريجاني بشأن طبيعة العلاقة بين لبنان وإيران، مؤكدًا حرص بلاده على الإبقاء على علاقات قوية مع طهران، لكن ضمن إطار السيادة والاحترام المتبادل".

وواصل: "وأشار الرئيس إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين لم تُراعِ تلك المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم العلاقات بين البلدين، كما شدد على أن لبنان يتمسك بعدم التدخل في شؤون أي دولة، ويطالب في المقابل بعدم التدخل في شؤونه، خاصة من الجانب الإيراني، في ظل التوتر الناتج عن قرار الحكومة اللبنانية بشأن السلاح".

وذكر أنّ الرئيس اللبناني أن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ينبغي أن تكون من مسؤولية جميع اللبنانيين بشكل موحّد، لا أن تتولاها فصائل بعينها دون غيرها، كما أكد رفضه القاطع لأي استقواء داخلي سواء بالخارج أو بالسلاح، مشددًا على أن الدولة اللبنانية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ترسيخ هذه المبادئ.

