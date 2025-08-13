محمود الهباش: لا أحد يملك صلاحية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أي شخص لتمثيلها أو التحدث باسمها، موجهًا نصيحة لسمير حليلة بالابتعاد عن أي محاولات لشق الصف الفلسطيني.

وشدد الهباش، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، على أنه لا يمكن القبول باستبدال المنظمة أو تمزيق وحدة الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود اتفاق مع مصر على تشكيل لجنة تعمل تحت قيادة الحكومة الفلسطينية، وبحث تدريب الشرطة الفلسطينية لحماية المواطنين والممتلكات في غزة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث منذ عام 2023 عن سيناريو لإقامة مخيمات للفلسطينيين في السودان، وأعاد مؤخرًا طرح قضايا دينية لقلب الحقائق.