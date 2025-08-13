نائب رئيس حزب الحرية المصري: حذرون من التفاف عناصر غير وطنية على العملية السياسية

قال الدكتور أحمد بيومي نائب رئيس حزب الحرية المصري، إنّ الحزب بدأ تشكيل لجان في مقرات المحافظات لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تضم عناصر قيادية من الحزب، من بينهم أمين المحافظة، وأمين التنظيم، والأمين المساعد، وأمينة المرأة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "وتعمل هذه اللجان على فحص المتقدمين وفقًا لمعايير محددة تشمل الكفاءة الوطنية، والقدرة على العطاء في المجالين السياسي والخدمي، إلى جانب توافر الشروط العامة للترشح".

وتابع، أنّ مفهوم الكفاءة الوطنية يتجاوز مجرد حب الوطن، ليشمل الحذر من محاولات بعض العناصر غير الوطنية الالتفاف على العملية السياسية عبر استخدام المال أو الضغط.

ولفت إلى أن الحزب يتبنى رؤية واضحة في اختيار مرشحيه، تضمن توافقهم مع المبادئ التي تأسس عليها الحزب، بما يعزز من نزاهة المشهد السياسي ومصداقيته.

وذكر، أن الحزب منحاز بقوة للشباب والمرأة، ويعمل على تمكين القيادات الشابة القادرة على المساهمة الفعالة في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحزب يسعى لترشيح عناصر وطنية ذات قدرات ثقافية وخدمية عالية، لها تاريخ سياسي أو نضالي مشهود، بما يضمن أن تحظى بثقة الجماهير وتلقى دعمًا شعبيًا يعكس روح المواطنة المصرية.

