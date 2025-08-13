قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن علاقة نتنياهو بالإخواني منصور عباس.. فيديو
أمير هشام: إدوارد وضع نظامًا جديدًا للمكافآت بالفريق الأول للزمالك
نتنياهو: نخوض حربا على 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها
أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً
مستشار محمود عباس يوجه رسالة لـ سمير حليلة بسبب غزة.. فيديو
عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري لديه إمكانيات كبيرة.. وعلى الأعلى للإعلام القيام بهذا الدور
الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو
أول رد من أحمد موسى على هجوم الإعلام الإسرائيلـ.ي ضده.. ورسالة نارية على الهواء
نائب محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئية الفريدة
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

29 مدرباً يستلمون شهادات المسار السريع

شهادة المسار
شهادة المسار
حسام الحارتي

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم شهادات دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة C/B معا تمهيداً لتوزيعها على الدارسين، فيما تم تأجيل تسليم شهادتي مدربين  اثنين حتى استكمال عدد الساعات المقررة للدورة.

ويُعد الاتحاد المصري لكرة القدم هو الاتحاد الوحيد الذي نظم دورة المسار السريع بتوجيه من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وتحت إشراف الإدارة الفنية للاتحاد بقيادة الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد و د. جمال محمد علي مدير إدارة المدربين والمحاضر الرئيسي للدورة وتنسيق إيهاب الجندي منسق الدورات التدريبية.

أقيمت الدورة بعدد ساعات بلغ 200 ساعة تم تقسيمها على أربعة كورسات على مدار  أربعة أشهر، وقد خصصت للاعبين الذين ينطبق عليهم أحد الشروط الخمسة للمسار السريع و هي الاشتراك في 20 مباراة  مع منتخب مصر الأول أو 30 مباراة في بطولات أفريقيا أو المشاركة في نهائيات كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية أو في 200 مباراة في الدوري الممتاز

شهادة المسار فيفا الاتحاد المصري لكرة القدم أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

ترشيحاتنا

صورة تذكارية عقب اللقاء

ملتقى موسع للوافدين مع قيادات جامعة الأزهر ومستشارة الإمام الأكبر

أمين الفتوى

أمين الفتوى: الميت يشعر بالزيارة ويرد السلام

الذكاء الاصطناعي

أمين الفتوى: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للمفتي ولا يغني عن اللمسة الإنسانية

بالصور

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى

مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

دوخة
دوخة
دوخة

اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

قراقيش اليانسون
قراقيش اليانسون
قراقيش اليانسون

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد