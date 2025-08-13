السفير محمد إدريس: الملف الأفريقي يشكل ثلثي عمل الأمم المتحدة

قال السفير محمد إدريس المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، إنّ قارة أفريقيا فيها الكثير من الإشكاليات والمعاناة والألم والإمكانات والفرص والقدرات البشرية والثروات الطبيعية.

وأضاف، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ أفريقيا لديها الكثير من الإمكانيات التي تؤهلها كي تقوم بدور مهم على الساحة الدولية، موضحًا، أن القضايا الأفريقية تشكل مساحة كبيرة من الذي يحدث في الأمم المتحدة.

وتابع: "مثل قضية السلم والأمن، وقضايا التنمية، وهي قضايا أساسية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبالتالي، فإن الملف الأفريقي يشكل ثلثي عمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة، ومن ثم، فإنها قارة يمتزج فيها الأمل والألم".

وأكد السفير محمد إدريس المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، أن الجهد مستمر وأبناء القارة في إمكانهم تحويل الكثير من الآلام إلى الكثير من الآمال والإنجازات.