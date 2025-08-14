قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع
بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر
مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي
ترامب يُصدر أمراً تنفيذياً لتعزيز أمن سلسلة الإمداد الدوائي في الولايات المتحدة
هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة فاركو

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الثنائي أحمد رضا وياسين مرعي، لاعبا النادي الأهلي، شاركا بشكل كامل في المران الجماعي للفريق صباح اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات للمواجهة المرتقبة أمام فاركو، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.


 

وأوضح الغندور، خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور”، أن هذه المشاركة جاءت بعد فترة من الغياب بسبب معاناتهما من إصابات عضلية مختلفة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية لحاقهما بالمباراة.

تعافي من الإصابات وخضوع للفحوصات
 

وأشار الغندور إلى أن الثنائي كان يخضع خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي، بهدف التعافي التام قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.


 

وأضاف أن الجهاز الطبي أجرى مجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة، إضافة إلى اختبارات بدنية داخل أرض الملعب، وذلك للتأكد من جاهزيتهما البدنية والفنية قبل منحهما الضوء الأخضر للانضمام إلى المران.

قرار المشاركة بيد الجهاز الفني

وشدد خالد الغندور على أن مسألة مشاركة أحمد رضا وياسين مرعي في مواجهة فاركو من عدمها لا تزال قرارًا فنيًا بحتًا، ويتوقف على رؤية المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو واحتياجاته التكتيكية للمباراة.


 

وأوضح أن الجهاز الفني قد يفضل الدفع بهما تدريجيًا خلال المباراة أو الاحتفاظ بهما على دكة البدلاء، خاصة وأن الفريق يواجه ضغط مباريات في الفترة المقبلة، ما يتطلب الحفاظ على سلامة جميع العناصر.

مباراة فاركو وأهمية الجاهزية

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يدخل لقاء فاركو بأهداف واضحة تتمثل في حصد النقاط الثلاث، وتصحيح المسار بعد التعادل في الجولة الأولى، مشيرًا إلى أن جاهزية جميع اللاعبين، وعلى رأسهم الثنائي العائد من الإصابة، تمثل عنصر قوة إضافي للفريق في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.


 

ياسين مرعي أحمد رضا الأهلي فاركو دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه

ترشيحاتنا

قول كلام حب لزوجته

هل يجب على الزوج قول كلام حب لزوجته؟.. انتبه

أذكار النوم مكتوبة

أذكار النوم مكتوبة .. حصن نفسك بهذه الأدعية النبوية الثابتة

صورة تذكارية عقب اللقاء

ملتقى موسع للوافدين مع قيادات جامعة الأزهر ومستشارة الإمام الأكبر

بالصور

بوسي تثير الجدل بجمبسوت في أحدث جلسة تصوير جديدة

بوسي تثير الجدل بجمبسوت فى احدث جلسة تصوير جديدة
بوسي تثير الجدل بجمبسوت فى احدث جلسة تصوير جديدة
بوسي تثير الجدل بجمبسوت فى احدث جلسة تصوير جديدة

بديل القهوة .. شيف تقدم مشروبات رخيصة بنفس نكهة وشكل البن لأهل غزة

القهوة
القهوة
القهوة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد