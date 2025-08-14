خالد الغندور يكشف جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة فاركو

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الثنائي أحمد رضا وياسين مرعي، لاعبا النادي الأهلي، شاركا بشكل كامل في المران الجماعي للفريق صباح اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات للمواجهة المرتقبة أمام فاركو، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وأوضح الغندور، خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور”، أن هذه المشاركة جاءت بعد فترة من الغياب بسبب معاناتهما من إصابات عضلية مختلفة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية لحاقهما بالمباراة.

تعافي من الإصابات وخضوع للفحوصات



وأشار الغندور إلى أن الثنائي كان يخضع خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي، بهدف التعافي التام قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.





وأضاف أن الجهاز الطبي أجرى مجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة، إضافة إلى اختبارات بدنية داخل أرض الملعب، وذلك للتأكد من جاهزيتهما البدنية والفنية قبل منحهما الضوء الأخضر للانضمام إلى المران.

قرار المشاركة بيد الجهاز الفني

وشدد خالد الغندور على أن مسألة مشاركة أحمد رضا وياسين مرعي في مواجهة فاركو من عدمها لا تزال قرارًا فنيًا بحتًا، ويتوقف على رؤية المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو واحتياجاته التكتيكية للمباراة.





وأوضح أن الجهاز الفني قد يفضل الدفع بهما تدريجيًا خلال المباراة أو الاحتفاظ بهما على دكة البدلاء، خاصة وأن الفريق يواجه ضغط مباريات في الفترة المقبلة، ما يتطلب الحفاظ على سلامة جميع العناصر.

مباراة فاركو وأهمية الجاهزية

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يدخل لقاء فاركو بأهداف واضحة تتمثل في حصد النقاط الثلاث، وتصحيح المسار بعد التعادل في الجولة الأولى، مشيرًا إلى أن جاهزية جميع اللاعبين، وعلى رأسهم الثنائي العائد من الإصابة، تمثل عنصر قوة إضافي للفريق في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.



