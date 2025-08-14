قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير مستشفى الجمعية الشرعية: ضحية حريق شبرا الخيمة وصل في حالة حرجة
وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار
من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
بالصور

أطعمة عليك تجنب تجميدها في الفريزر.. أفضل البدائل الصحية لحفظها

آية التيجي

يعتبر الفريزر أداة أساسية لحفظ الأطعمة لفترات طويلة، لكن بعض الأطعمة تتأثر سلبًا بالتجميد فتفقد قوامها ونكهتها وجودتها.

أطعمة عليك تجنب تجميدها في الفريزر 

إليك قائمة الأطعمة التي لا يُنصح بتجميدها، وأسباب ذلك، وفقًا لما نشر في موقع Verywell Health، Simply Recipes، Prevention، Delish، وMartha Stewart، وتشمل ما يلي:

ـ الخضراوات الورقية الطازجة والمسلوقة (مثل الخس والجرجير):
تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يؤدي إلى تكسير جدران الخلايا أثناء التجميد، فتفقد الملمس المقرمش وتصبح لزجة بعد الذوبان.

ـ الخضراوات المائية (مثل الخيار والكرفس والطماطم):
تتحول إلى قوام هريسي وتفقد قرمشتها تمامًا بعد التجميد.

أطعمة عليك تجنب تجميدها في الفريزر 

ـ البيض الكامل في القشرة والمكونات القائمة على البيض (مثل الكريم والميرينغ):
يتوسع السائل داخل القشرة عند التجميد مما يؤدي إلى تشقق البيضة، أما الوصفات التي تحتوي على البيض فتتحول إلى قوام مطاطي أو مائي.

ـ الأجبان الطرية ومنتجات الألبان الكريمية (مثل الجبن الكريمي، الزبادي، القشدة الحامضة):
تنفصل السوائل عن المواد الصلبة، ما يخلق ملمسًا حبيبيًا غير مرغوب.

أطعمة عليك تجنب تجميدها في الفريزر 

ـ المعكرونة والبطاطس المطبوخة (وأحيانًا الأرز):
تمتص الرطوبة وتتحول إلى كتلة لزجة أو عجينة طرية بعد الذوبان.

ـ الأطعمة المقلية:
تفقد قوامها المقرمش وتمتص الرطوبة أثناء التجميد، فتتحول إلى طعام طري غير شهي.

أطعمة عليك تجنب تجميدها في الفريزر 

ـ المشروبات الغازية (مثل الصودا):
يتوسع السائل داخل العبوة عند التجميد مما قد يؤدي إلى انفجارها وفقدان الغاز والنكهة.

القهوة (حبوب أو مطحونة):
تمتص الروائح من الفريزر، كما أن التكثف الناتج عند الذوبان يفسد النكهة.

ـ العصائر المعلبة أو المبردة والتوابل:
قد تنفجر العلب بسبب تمدد السائل، بينما التوابل قد تفقد نكهتها أو تتكتل.

اللحوم المدخنة أو المعالجة والطحالب والزينة القابلة للأكل:
تفقد النكهة والملمس المميز بعد التجميد.

أطعمة عليك تجنب تجميدها في الفريزر 

آراء الطهاة في طرق التجميد

ـ لا تُجمّد الخس، الجبن الكريمي، أو القشدة الحامضة تتحول إلى سائل وحبيبات 

ـ الأرز بعد التجميد يصبح مثل المعجون.

أطعمة عليك تجنب تجميدها في الفريزر 

نصائح بديلة للتخزين

ـ أوراق الخضار: تبريد أو استخدام فوري
ـ منتجات الألبان الكريمية: دمجها في وصفات مطبوخة قبل التجميد
ـ البطاطس والمعكرونة: خبز أو شوي أو دمجها مع الصلصات
ـ الطعام المقرمش: تناول فوري أو إعادة التسخين في القلاية الهوائية.

بهذه النصائح، يمكنك تقليل الهدر والحفاظ على جودة الطعام لأطول فترة ممكنة، مع معرفة الأطعمة التي يجب أن تبقى خارج الفريزر لضمان طعم وقوام أفضل.

الفريزر تجميدها أطعمة حفظ الأطعمة حفظ الأطعمة لفترات طويل التجميد

