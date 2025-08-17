ماذا يحدث للجسم عند تناول أوراق الجوافة؟

من الأيورفيدا إلى العلوم الطبية، تُقدَّر أوراق الجوافة لمضادات الأكسدة، والمركبات المضادة للالتهابات، والمغذيات النباتية، فهي غنية بالفلافونويدات مثل الكيرسيتين، ولها خصائص مضادة للميكروبات، ومن أشهر أنواع الشاي المُحضَّر من أوراق الجوافة، شاي أوراق الجوافة، الذي يُقال إنه يُعزز صحة البشرة والعينين.

فوائد أوراق الجوافة

غني بفيتامين أ

أوراق الجوافة الطازجة مصدر طبيعي وفعّال لفيتامين أ، الضروري للرؤية، كما يلعب فيتامين أ في أوراق الجوافة دورًا في الحفاظ على صحة الجلد، وتعزيز وظيفة المناعة، ودعم النمو السليم وتطور الخلايا، يمكن أن يساعد تناول شاي أوراق الجوافة أو مستخلصاتها في توفير هذا الفيتامين، إلى جانب مضادات الأكسدة الأخرى مثل فيتامين ج والفلافونويدات.

مليئة بمضادات الأكسدة

تحتوي أوراق الجوافة على الفلافونويدات والتانينات التي تساعد على تجديد شبكية العين، ويُقال إنها تحتوي على الكاروتينات التي تدعم صحة العين وتحمي الخلايا من التلف التأكسدي، ووفقاً للخبراء، فإن أوراق الجوافة غنية بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والتانينات، التي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة، تحمي هذه المركبات الخلايا من التلف وتدعم الصحة العامة والمناعة.

المصدر timesofindia