نائبة: أحلام "إسرائيل الكبرى" لن تتجاوز حدود الوهم.. ومصر تواجهها بثبات ووعي سياسي

أعربت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي جدد فيها تمسكه بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى "، مؤكدة أن هذه المزاعم تكشف عن ذهنية استعمارية بالية ما زالت أسيرة أطماع الماضي.

وقالت رمزي في بيان له إن ما صرح به نتنياهو عن اعتباره إقامة إسرائيل الكبرى "مهمة تاريخية وروحية" لا يعدو كونه استفزازًا صارخًا لمشاعر الشعوب العربية والفلسطينية، وتحديًا سافرًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها وصون سيادتها.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بالموقف المصري الواضح والحاسم الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية في بيانها الأخير، مشيرة إلى أن مصر أرسلت رسالة قوية مفادها أن أي محاولات لتكريس الاحتلال أو التوسع على حساب حقوق الآخرين مصيرها الفشل، وأن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء العدوان على غزة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت رمزي على أن مثل هذه الأوهام لا يمكن أن تغير من الحقائق الراسخة، وأن مصر ستبقى درعًا للأمن القومي العربي وحصنًا منيعًا في وجه كل المخططات التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة أن التاريخ يثبت دومًا أن إرادة الشعوب أقوى من أي احتلال أو أطماع.