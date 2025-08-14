البحيرة: إزالة 36 حالة تعد على مساحة 4381 مترا مربعا

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمتابعة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات، تواصل المحافظة تنفيذ حملات مكثفة للتعامل الفوري مع أي مخالفات في مهدها.

حيث أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها مدن ومراكز المحافظة أمس الأربعاء عن إزالة 30 حالة تعدي بإجمالى مساحة 3821 متر مربع (أملاك دولة) و 6 حالات تعدي على مساحة 560 متر مربع (متغيرات مكانية).

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها المكثفة في التصدي لجميع أشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة دون أي تهاون.

يُذكر أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من 9 حتى 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025.