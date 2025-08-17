طريقة تحضير البغاشة بوصفة سهلة

تعد البغاشة من الحلويات المميزة واللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير البغاشة بخطوات بسيطة وسهلة.

مقادير البغاشة

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سمنة

ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 بيضة

2 باكو فانيليا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ماء للعجن

زيت للقلي

شربات تقيل

سكر بودرة للوجه

طريقة تحضير البغاشة

اخلطي الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والبيضة والفانيليا والماء.

أضيفي رشة ملح ورشة سكر، قلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة ثم غطيها واتركيها لتتخمر.

افردي العجينة بالنشابة وتقطع، ثم اقليها في الزيت.

ضعي البغاشة في الشربات ثم ترفع أو ترش بالسكر البودرة وتقدم.