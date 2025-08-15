ايران تخترق هاتف وزير سابق بحكومة الاحتلال

تمكنت أجهزة الأمن الإيرانية من اختراق هاتف وزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد خلال حرب الـ12 يوما بين تل أبيب وطهران في يونيو الماضي.

وبحسب ما أعلن عنه وسائل اعلام عبرية ؛ فإن إيران حاولت عدة مرات اختراق هاتف شاكيد، التي كانت تتزعم حزب يمينا، ونجحت في جعلها تضغط على رابط أتاح لها الوصول إلى جهازها، دون أن تكشف القناة عن مصدر هذه المعلومات.



من جانبه ؛ أبلغ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" شاكيد بالاختراق بعد نحو أسبوعين من وقوعه، في حين نقل موقع Ynet عن مقربين منها أن العملية اقتصر أثرها على حسابها في تطبيق "تليجرام"، والذي لم يكن يحتوي على أي معلومات ذات قيمة.



وذكرت التقارير أن شاكيد كانت في السابق هدفا لمحاولات اختراق إيرانية، حيث حذرها مدير الشاباك الأسبق نداف أرغمان في عامي 2016 و2017، أثناء توليها منصب وزيرة العدل، من أن إيران تتجسس عليها وتتنصت على مكالماتها الهاتفية.

ويشار إلى أن شاكيد غادرت الحياة السياسية في عام 2022 بعد أن فشل حزبها في اجتياز نسبة الحسم، لكنها صرحت بنيتها العودة للعمل السياسي مستقبلا.



وفي السياق ذاته ؛ ضبطت سلطات الإحتلال عشرات المواطنين زعمت أن إيران جندتهم للقيام بمهام تجسسية أو أنشطة أخرى، بدءا من التخطيط لعمليات اغتيال، وصولا إلى كتابة شعارات مؤيدة لإيران على السيارات.

ووفق ماصرح به المتحدث باسم شرطة الإحتلال ، فقد تم حتى الشهر الماضي اعتقال ما لا يقل عن 45 مشتبها بهم في 25 قضية منفصلة منذ ذلك التاريخ، ووجهت لوائح اتهام ضد 40 منهم.