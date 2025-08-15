قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ايران تخترق هاتف وزير سابق بحكومة الاحتلال

وزيرة العدل الاسرائيلية السابقة
وزيرة العدل الاسرائيلية السابقة
محمود نوفل

 تمكنت أجهزة الأمن الإيرانية من اختراق هاتف وزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد خلال حرب الـ12 يوما بين تل أبيب وطهران في يونيو الماضي.

وبحسب ما أعلن عنه وسائل اعلام عبرية ؛ فإن إيران حاولت عدة مرات اختراق هاتف شاكيد، التي كانت تتزعم حزب يمينا، ونجحت في جعلها تضغط على رابط أتاح لها الوصول إلى جهازها، دون أن تكشف القناة عن مصدر هذه المعلومات.

من جانبه ؛ أبلغ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"  شاكيد بالاختراق بعد نحو أسبوعين من وقوعه، في حين نقل موقع Ynet عن مقربين منها أن العملية اقتصر أثرها على حسابها في تطبيق "تليجرام"، والذي لم يكن يحتوي على أي معلومات ذات قيمة.


وذكرت التقارير أن شاكيد كانت في السابق هدفا لمحاولات اختراق إيرانية، حيث حذرها مدير الشاباك الأسبق نداف أرغمان في عامي 2016 و2017، أثناء توليها منصب وزيرة العدل، من أن إيران تتجسس عليها وتتنصت على مكالماتها الهاتفية.

ويشار إلى أن شاكيد غادرت الحياة السياسية في عام 2022 بعد أن فشل حزبها في اجتياز نسبة الحسم، لكنها صرحت بنيتها العودة للعمل السياسي مستقبلا.


وفي السياق ذاته ؛ ضبطت سلطات الإحتلال عشرات المواطنين زعمت أن إيران جندتهم للقيام بمهام تجسسية أو أنشطة أخرى، بدءا من التخطيط لعمليات اغتيال، وصولا إلى كتابة شعارات مؤيدة لإيران على السيارات.

ووفق ماصرح به المتحدث باسم شرطة الإحتلال ، فقد تم حتى الشهر الماضي اعتقال ما لا يقل عن 45 مشتبها بهم في 25 قضية منفصلة منذ ذلك التاريخ، ووجهت لوائح اتهام ضد 40 منهم.

ايران حكومة الإحتلال وزير العدل الاسرائيلية الموساد شرطة الإحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

المتهمين

عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

ترشيحاتنا

خالد بيبو

صعب جدًا.. بيبو يعلق على موقف والد زيزو ضد هتافات جماهير الزمالك

زيزو

كفاية أنه صفقة مجانية.. أسامة حسني يرد على منتقدي زيزو بالأهلي

ايهاب جلال

ابنة إيهاب جلال في ذكرى ميلاده: عيدك في الجنة يا حبيبي

بالصور

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد