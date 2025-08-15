خبيرة تنمية بشرية: الصوم الرقمي الحل لتحقيق التوازن بين الواقع والعالم الافتراضي

أكدت الدكتورة بسنت البربري، خبيرة التنمية البشرية أهمية ما أسمته "الصوم الرقمي" أو تقليل ساعات استخدام الإنترنت تدريجيًا لتحقيق التوازن بين الحياة الواقعية والعالم الافتراضي، خصوصًا لدى الأطفال والمراهقين.

تنشئة الأطفال تنشئة اجتماعية

ولفتت خبيرة التنمية البشرية خلال لقائها مع أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إلى ظواهر أخرى مثل "المخدرات الرقمية" التي تعتمد على ترددات صوتية تؤثر على المخ، مؤكدة ضرورة وعي الأسر بخطورة هذه الممارسات، ومشددة على أهمية تنشئة الأطفال تنشئة اجتماعية سليمة تقيهم من الانعزال والتأثر السلبي بمحتوى الإنترنت.

مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

كما حذرت الدكتورة بسنت البربري، من تزايد معدلات الإصابة بما يسمى بـ "الاكتئاب الرقمي"، وهو حالة نفسية تصيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الإفراط في التعامل مع التكنولوجيا والمقارنات المستمرة مع الآخرين عبر الإنترنت.