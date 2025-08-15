قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يويفا يرفع شعار أوقفوا قتل الأطفال بعد انتقادات محمد صلاح
غارات وتفجير منازل.. مجـ.ازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة لا تتوقف
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
روسيا .. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود
في 15 يوما.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري
مخدرات بـ 110 ملايين جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في حملات أمنية
رابط التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. موعد انطلاقها
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
أخبار البلد

منارة للعلم والإبداع.. التعليم العالي تحتفل باليوبيل الفضي لمدينة الأبحاث العلمية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدور الرائد الذي تقوم به مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في دعم الابتكار وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن ما حققته المدينة خلال 25 عامًا من العمل الجاد والإنجازات يعكس التزامها برسالتها في أن تكون منارة للعلم والإبداع، ومساهمًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة.

في هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بإشراف الدكتورة منى عبد اللطيف مدير المدينة، مراسم الاحتفال باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على افتتاحها.

وأكد الدكتور حسام الدين عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، على أهمية الدور الذي تقوم به المدينة في دعم الابتكار وخدمة المجتمع، مشددًا على أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية المستدامة.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة منى عبد اللطيف أن الاحتفال بمرور 25 عامًا يمثل محطة هامة للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، مؤكدة استمرار المدينة في تطبيق إستراتيجيات الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الوطنية في مجالات التعليم والصحة والطاقة والمياه وحماية البيئة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والأمن الغذائي، فضلًا عن تأهيل الكوادر البحثية، وتعزيز التعاون المحلي والدولي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والمشاركة في نشر الوعي العلمي.

تضمنت الاحتفالية عرض فيلم عن مسيرة المدينة، وتكريم المديرين السابقين تقديرا لجهودهم المخلصة و رؤيتهم الإستراتيجية التي ساهمت في وضع المدينة على خارطة البحث العلمي الإقليمية والدولية ، وأيضا العاملين المتميزين، وأبناء المدينة الذين تولوا مواقع قيادية قومية ودولية، وعرضًا فنيًا من كورال قصور الثقافة، وجولة بمعرض مصغر للمخرجات البحثية، وأخرى لمركز الحوسبة السحابية.

شهدت الإحتفالية حضور الدكتور حسام الدين عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الإبتكار و البحث العلمي، الأستاذ الدكتور ولاء محمد شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ، الدكتور  محمد رشاد عبدالفتاح نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية للشئون العلمية والبحثية ، العديد من رؤساء المراكز البحثية و رؤساء الجامعات و نوابهم ، ممثلين من القوات المسلحة ، مديرى مدينة الأبحاث العلمية السابقين ومن ينوب عنهم ، عمداء المعاهد البحثية بالمدينة، عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات الصناعية، ممثلين عن وزارة الأوقاف، وممثل عن ايبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، وعدد من أعضاء هيئة البحوث والتدريس بالمراكز البحثية والجامعات المختلفة.

وفي ختام الاحتفالية أشارت الدكتورة منى عبداللطيف إلى التزام المدينة بمواصلة مسيرتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات ، مشيرة إلى أن المدينة ستظل مركزاً حيوياً لدعم الإبتكار و ريادة الأعمال ، وستعمل على تعزيز الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعية لترجمة الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

جدير بالذكر أن نشأة المدينة تعود لعام 1993 بقرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة العامة لمدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وتم تغييره إلى مسماها الحالي عام 2011 ، وتضم المدينة حاليًا 5 معاهد بحثية ومركزين تكنولوجيين، وتشغل مساحة 225 فدان بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية.

وزير التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

ناصر ماهر

ناصر ماهر يواجه أزمة في الزمالك بسبب عبد الله السعيد

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية غير قانوني

سوريا

الدفاع السورية: سنواصل حماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم

حالة الطقس

الأرصاد تعلن انكسار الموجه الحارة في هذا الموعد

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

