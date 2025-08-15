طارق عبد العزير: ملتزم بروح العمل الوطني ودعم الدولة لمواجهة التحديات

تقدم النائب طارق عبد العزير ، الفائز بانتخابات مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية وعضو حزب الوفد ، بخالص الشكر والامتنان إلى الشعب المصري العظيم علي ثقته الغالية ودعمه الكبير الذي توّجنا بالفوز في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن هذه الثقة أمانة في أعناقنا سنصونها بكل إخلاص وعمل جاد.

واعلن عضو مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، التزامه الراسخ بثوابت حزب الوفد الوطنية التي كانت ولا تزال صوتًا صادقًا يعبر عن نبض الشارع المصري ويحافظ على مكتسباته، مؤمناً بأن خدمة الوطن فوق أي اعتبار.

وشدد طارق عبد العزيز علي التزامه و استمراره في أداء واجبه الوطني في دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة، متسلحين بالإرادة القوية وروح العمل الوطني من أجل رفعة مصر واستقرارها.

وتابع عضو الشيوخ أن ما نشهده من ثمار وإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو نتاج رؤية طموحة وجهد مخلص للقائد الوطني الشجاع ، وسنعمل خلال الفتره القادمة ، على تعزيز هذه الإنجازات وتوسيع مكاسبها لصالح كل أبناء الوطن من خلال اداء برلماني راقي وطني.