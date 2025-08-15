قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طارق عبد العزير: ملتزم بروح العمل الوطني ودعم الدولة لمواجهة التحديات

طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

تقدم النائب طارق عبد العزير ، الفائز بانتخابات مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية وعضو حزب الوفد ،  بخالص الشكر والامتنان إلى الشعب المصري العظيم علي ثقته الغالية ودعمه الكبير الذي توّجنا بالفوز في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن هذه الثقة أمانة في أعناقنا سنصونها بكل إخلاص وعمل جاد.

واعلن  عضو مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، التزامه الراسخ بثوابت حزب الوفد الوطنية التي كانت ولا تزال صوتًا صادقًا يعبر عن نبض الشارع المصري ويحافظ على مكتسباته، مؤمناً بأن خدمة الوطن فوق أي اعتبار.

وشدد طارق عبد العزيز علي التزامه و استمراره في أداء واجبه الوطني في دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة، متسلحين بالإرادة القوية وروح العمل الوطني من أجل رفعة مصر واستقرارها.

وتابع عضو الشيوخ أن ما نشهده من ثمار وإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو نتاج رؤية طموحة وجهد مخلص للقائد الوطني الشجاع ، وسنعمل خلال الفتره القادمة ، على تعزيز هذه الإنجازات وتوسيع مكاسبها لصالح كل أبناء الوطن من خلال اداء برلماني راقي وطني.

طارق عبد العزير مجلس الشيوخ القائمه الوطنية حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

مفتشي تموين الإسكندرية

حملات مكبرة على المخابز البلدية والمنافذ التموينية بالإسكندرية

إزالة إعلانات

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والإعلانات العشوائية بكفر الشيخ.. صور

وحدة طب أسرة الكوم الأحمر بقنا

قنا.. اعتماد أول وحدة طب أسرة بمعايير الجودة الوطنية

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد