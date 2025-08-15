دفاع النواب : الشرطة تقدم ملحمة وطنيه بمكافحة الانفلات الرقمي

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بدور وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره، وما تبذله من جهود مخلصة لحماية المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة ، مؤكداً بأن الصحوة الأمنية للشرطة المصرية هي ملحمة وطنية رسخت الاستقرار والأمان .

وأضاف وكيل دفاع النواب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن جهود الشرطة المصرية وخططها الجديدة التي تعتمد علي استخدام أحدث الطرق التكنولوجية في التعامل مع الجريمة ومنع ارتكابها وضبط الجناة هي استراتيجيه ، غير مسبوقة ، وأقرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجهود مخلصه ، للحفاظ علي استقرار الوطن وأمنه.

وثمن وكيل دفاع النواب من اصرار الوزارة علي الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس بثوابت المجتمع وقيمة ، من خلال محاربة الانفلات الرقمي في استخدام السوشيال ميديا ، وتقديم كل من يحاول بث محتوي يهدد أمن المجتمع وثوابته وقيمه الي المحاكمة بهدف الحفاظ علي السلوك العام والأسرة والمجتمع.

ولفت وكيل دفاع النواب إن رجال الشرطة البواسل يقدمون أروع الأمثلة في التضحية والفداء، حيث يضعون أرواحهم على أكفهم في سبيل حماية أمن البلاد، وهو ما يرسخ في وجدان الشعب المصري مكانتهم الرفيعة ويدفع الجميع لدعم جهودهم.

وتابع المصري ان الداخلية تنفذ استراتيجية شاملة ترتكز على تطوير الأداء الأمني، وتعزيز قدرات الأجهزة الشرطية، وتوظيف أحدث التقنيات لمواجهة مختلف أشكال الجريمة، بما في ذلك التصدي الحازم لظاهرة الانفلات الرقمي التي تمثل تحديًا متناميًا في العصر الحديث، من خلال تعزيز الأمن السيبراني ورفع وعي المواطنين.