قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة
شروط تقليل الاغتراب 2025| حالات تسبب رفض طلبك
تفاؤل أمريكي وتمهل روسي.. ملفات شائكة على طاولة قمة ترامب وبوتين
مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين سيناقش كل القضايا خلال قمته مع ترامب
الإخوان ساهموا في بناء مستوطنات إسرائيلية بفلسطين.. الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. بوتين وترامب امتنعا عن الإدلاء بتصريحات صحفية
جراديشار يحرز الهدف الرابع للأهلي في شباك فاركو بالدروي
بخطأ من شوبير.. فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

آخر الاستعدادات لانطلاق التدريب العملي المشترك صقر 153 بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

في إطار الاستعدادات لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك «صقر 153» لمجابهة الأزمات والكوارث بدمياط، أجرى اللواء عبد الله عاشور حسن، السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة ميدانية بموقع التجربة لمتابعة مستوى الجاهزية وكافة التجهيزات اللازمة، بحضور العميد أركان حرب محمد مصطفى خليفة، المستشار العسكري لمحافظة دمياط، ومحمود فايد، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام، والمهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات ورؤساء الوحدات المحلية، ونوابهم وممثلي الجهات المشاركة.

وشملت الجولة تفقد مخيم الإيواء بالموقع، والذي يضم 50 خيمة إعاشة مجهزة بكافة الخدمات، منها مستشفى ميداني، ومسجد، ومدرسة، وكنيسة، وحضانة، ومطعم، ودورات مياه، إضافة إلى خدمات تضامنية متنوعة، وذلك بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وعدد من الجمعيات الأهلية.

كما تفقّد  السكرتير العام المساعد اصطفاف المركبات والمعدات المشاركة في التجربة، للتأكد من جاهزيتها الفنية وسرعة انتشارها وقت الطوارئ، بما يضمن فاعلية التدخل في المواقف المختلفة.

وأكد  السكرتير العام المساعد خلال الجولة على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات والعمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية، لضمان نجاح المشروع وإظهار محافظة دمياط بالمستوى المشرف في مواجهة الأزمات والكوارث.

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط التدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. كيف يعالج الثوم التهاب المسالك البولية .. هذه الأمراض ناجمة عن قلة النوم

الأنيميا

أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة

برج القوس

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد