آخر الاستعدادات لانطلاق التدريب العملي المشترك صقر 153 بدمياط

في إطار الاستعدادات لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك «صقر 153» لمجابهة الأزمات والكوارث بدمياط، أجرى اللواء عبد الله عاشور حسن، السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة ميدانية بموقع التجربة لمتابعة مستوى الجاهزية وكافة التجهيزات اللازمة، بحضور العميد أركان حرب محمد مصطفى خليفة، المستشار العسكري لمحافظة دمياط، ومحمود فايد، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام، والمهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات ورؤساء الوحدات المحلية، ونوابهم وممثلي الجهات المشاركة.

وشملت الجولة تفقد مخيم الإيواء بالموقع، والذي يضم 50 خيمة إعاشة مجهزة بكافة الخدمات، منها مستشفى ميداني، ومسجد، ومدرسة، وكنيسة، وحضانة، ومطعم، ودورات مياه، إضافة إلى خدمات تضامنية متنوعة، وذلك بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وعدد من الجمعيات الأهلية.

كما تفقّد السكرتير العام المساعد اصطفاف المركبات والمعدات المشاركة في التجربة، للتأكد من جاهزيتها الفنية وسرعة انتشارها وقت الطوارئ، بما يضمن فاعلية التدخل في المواقف المختلفة.

وأكد السكرتير العام المساعد خلال الجولة على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات والعمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية، لضمان نجاح المشروع وإظهار محافظة دمياط بالمستوى المشرف في مواجهة الأزمات والكوارث.