قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟
أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو
بوتين : ترامب لديه رغبة حقيقية بحل النزاع مع أوكرانيا ويفهم موقفنا
فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب
ترامب: الاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. طرق سهلة لتعويض ما فاتك
نجوى فؤاد: مش عايزة أعيش في دار مسنين ولا أخرج من بيتي | فيديو
مهرجان العلمين الجديدة.. مراون بابلو يشعل حماس الجمهور بأغنية راكور
الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك و جائزة للفائز
روسيا: هناك رغبة من موسكو وواشنطن في تجاوز إرث إدارة بايدن
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مبادرة حكومية لخفض الأسعار.. خبراء: تنعش الأسواق وتخفف الأعباء على المواطنين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد الشعراوي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا على مبادرة تخفيض أسعار السلع، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية.

وحظيت المبادرة بإشادة من الخبراء حيث اعتبروها خطوة مهمة لمواجهة الضغوط المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشاد الخبير الاقتصادي عماد كرم، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح كرم لـ صدى البلد أن المبادرة ستسهم في تعزيز المنافسة بين التجار وتحفيز السوق على خفض الأسعار، مما سينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلك.

ولفت إلى أهمية المتابعة الميدانية لضمان وصول التخفيضات الحقيقية إلى المواطنين وعدم الاكتفاء بالإعلانات الدعائية.

وأضاف أن التعاون بين الحكومة والغرف التجارية في هذه المبادرة يعكس إدراك مشترك بضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة إذا تم تطبيقها بفاعلية يمكن أن تكون نموذجاً لسياسات اقتصادية تشاركية تخدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشاد الخبير وليد جودة، الأمين العام المساعد لـ حزب المؤتمر بالقاهرة، بمبادرة الحكومة الأخيرة لخفض الأسعار على عدد من السلع الأساسية، مؤكدًا أنها تعكس حرص الدولة على مواجهة الضغوط المعيشية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل ما تشهده الأسواق من تذبذبات في الأسعار.

وأكد وليد جودة في تصريحاته، أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية التزام التجار والموردين بتمرير التخفيضات للمستهلك النهائي، وعدم الاكتفاء بالإعلانات أو التصريحات دون ترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة إلى أن المبادرة تمثل فرصة لإعادة ضبط الأسواق، خاصة إذا صاحبتها آليات رقابية قوية تضمن الاستمرارية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تعرقل تحقيق أهدافها.

واختتم الربان وليد جودة تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب يدعم كل الجهود الوطنية التي تستهدف حماية المستهلك وتوفير احتياجاته بأسعار مناسبة، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في جميع الملفات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وتحقيق التنمية.

الدكتور مصطفى مدبولي مبادرة تخفيض أسعار السلع تخفيض أسعار السلع الغرف التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الراقصة بوسي الأسد

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالهرم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل أزمة كهرباء خلال تنظيمه حفلًا للفنان لؤي

جانب من الحلقة

ثروت الخرباوي: الإخوان «صهاينة المسلمين».. وجيشهم الرقمي يعبث بالعقول

ترامب

مراسل القاهرة الإخبارية: ترامب يسعى لخطوة أولى نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا

بالصور

شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..النجاح مهم لكن لاتنسى الأحباء

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد