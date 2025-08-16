قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"استصلاح الأراضي" يزيل 37 حالة تعدي ويقنن أوضاع 56 حالة خلال النصف الأول من أغسطس

إزالة التعديات
إزالة التعديات
شيماء مجدي

كشف قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصر وإزالة 37 حالة تعدٍ في المهد، بإجمالي مساحة بلغت 10,205 متر مربع، وذلك في مختلف القرى التابعة لمراقبات التنمية والتعاون، بالقطاع خلال النصف الأول من أغسطس الجاري.

وأشار المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن القطاع قد شهد  نشاطاً مكثفاً خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، في عدة محاور رئيسية شملت إزالة التعديات، والأنشطة الإرشادية للمزارعين، وتطهير المساقي والمصارف، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الأراضي.


وأضاف أنه تم خلال الفترة ذاتها  بحث 140 نقطة متغير مكاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالفة، وتم إحالة المخالفات إلى مجلس مدينة برج العرب في مراقبة مطروح وبنجر السكر.

وقال حسين إنه تم تنظيم 14 ندوة إرشادية حول عدد من الموضوعات بهدف رفع وتنمية الوعي لدي المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، حيث شملت تلك الموضوعات: زراعة الموالح والفواكه الاستوائية، وأهم المعاملات لمحصول المانجو، والمحاصيل الزيتية، وترشيد استهلاك المياه في محصول الأرز، لافتا إلى إقامة 5 مدارس حقلية للتدريب العملي على زراعة محاصيل الأرز، والسمسم، والموالح، إضافة إلى المشاركة في مؤتمر حول تقنية النبضات الرنينية الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظو البحيرة ودمياط والوادي الجديد.

وأكد رئيس قطاع استصلاح الأراضي، مواصلة جهود تطهير المساقي والمصارف لضمان كفاءة الري وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بشكل فعال، حيث تم خلال نفس الفترة تطهير 62 مسقى فرعية وخاصة بطول إجمالي بلغ 29,500 متر، بالإضافة إلى تطهير 38 مصرفاً بطول 32,500 متر في كافة مراقبات التنمية التابعة للقطاع.


واضاف أنه تم عقد لجنة لبحث مخالفات المنتفعين وتوفيق الأوضاع، في مراقبة طيبة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، حيث تم خلالها عرض 62 حالة، منها 56 حالة تم فيها تقنين أوضاع المشترين، بينما تم تأجيل 6 حالات أخرى لحين استكمال المستندات أو لوجود نزاع قضائي.

استصلاح الأراضي الزراعة وزارة الزراعة تقنين أوضاع الأراضي

